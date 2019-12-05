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В Одессе объявлен траур в связи с пожаром в колледже
05 декабря 2019, 01:54 • 19 • Украина
Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении траура в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Текст документа опубликован в его Facebook.
© MNS.GOV.UA / Facebook
«Объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса», — говорится в нём.
4 декабря в учебном корпусе колледжа произошёл пожар. По последним данным, пострадали 26 человек, включая 11 несовершеннолетних. Также одна женщина скончалась в больнице.
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