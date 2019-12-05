Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Углом головы. Литва требует, чтобы НАТО назвало Россию угрозой
Песков прокомментировал сообщения о переехавших в «ТамТам» террористах
В Раде назвали закон о рынке земли гигантской аферой
Информации всё больше, а понимания всё меньше. А. Дугин
Главная / Украина

В Одессе объявлен траур в связи с пожаром в колледже

05 декабря 2019, 01:54  •  19 • Украина
Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении траура в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Текст документа опубликован в его Facebook.
 
© MNS.GOV.UA / Facebook
 

«Объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса», — говорится в нём.

4 декабря в учебном корпусе колледжа произошёл пожар. По последним данным, пострадали 26 человек, включая 11 несовершеннолетних. Также одна женщина скончалась в больнице. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
04 декабря 2019, 09:39
Российский фактор: в Швеции призывают к ужесточению санкционного режима против Москвы
04 декабря 2019, 03:09
«Туристическая поездка»: в сети появились фотографии украинских радикалов в Гонконге
04 декабря 2019, 16:09
Пожар в колледже Одессы локализован
04 декабря 2019, 22:54
Молдова вернулась на последнее место в Европе по средней зарплате
05 декабря 2019, 01:54
В Одессе объявлен траур в связи с пожаром в колледже
04 декабря 2019, 22:54
«Балканский ястреб» летит в Киев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2019, 21:24
"Через Украину Запад нанёс России удар в самое сердце": Политолог о главной опасности Киева
29 ноября 2019, 04:24
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве
01 декабря 2019, 03:39
«Составить конкуренцию России невозможно»: каких результатов достигла Москва в укреплении арктической системы ПВО
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое
29 ноября 2019, 19:24
Пошли в атаку на русских, разозлив своих же: Полная история скандала в ООН, где Киев пошёл против Крыма и проиграл
01 декабря 2019, 00:39
Зреет зрада вокруг польского газопровода Baltic Pipe (Руслан Осташко)
28 ноября 2019, 13:54
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.