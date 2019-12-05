В Одессе объявлен траур в связи с пожаром в колледже

• 19 • Украина

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении траура в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Текст документа опубликован в его Facebook.

© MNS.GOV.UA / Facebook

«Объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса», — говорится в нём. 4 декабря в учебном корпусе колледжа произошёл пожар. По последним данным, пострадали 26 человек, включая 11 несовершеннолетних. Также одна женщина скончалась в больнице.





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