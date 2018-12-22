В Одессе обнаружили цистерну с человеческими скелетами

У одного из частных домов Одессы обнаружили закопанную в землю цистерну, в которой находились два человеческих скелета.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя местной полиции.

«Судмедэксперты, которые осмотрели скелеты на месте их обнаружения, не нашли признаков насильственной смерти», — говорится в тексте.

По данным портала, пол погибших установить не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

В марте сообщалось, что в одном из протоков реки Амур в границах Хабаровска были найдены отрезанные кисти рук.