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В Одессе обнаружили цистерну с человеческими скелетами

22 декабря 2018, 19:39  •  46 • Украина
У одного из частных домов Одессы обнаружили закопанную в землю цистерну, в которой находились два человеческих скелета.
 
© Стрингер РИА Новости
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя местной полиции.

«Судмедэксперты, которые осмотрели скелеты на месте их обнаружения, не нашли признаков насильственной смерти», — говорится в тексте.

По данным портала, пол погибших установить не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

В марте сообщалось, что в одном из протоков реки Амур в границах Хабаровска были найдены отрезанные кисти рук.

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