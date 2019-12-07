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Главная / Украина

В Одессе обнаружили тела ещё двух погибших при пожаре в колледже

07 декабря 2019, 22:09  •  31 • Украина
В Одессе под завалами колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса правоохранители обнаружили ещё двоих погибших.
 
© dsns.gov.ua
 

«Найдены ещё двое погибших», — говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины.

Отмечается, что проводится идентификация и осмотр судмедэкспертом.

Также в ведомстве сообщили, что «в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель».

Ранее сообщалось о том, что число жертв пожара в одесском колледже возросло до пяти человек.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

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