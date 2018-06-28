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В Одессе неизвестные устроили погром в храме УПЦ МП

28 июня 2018, 16:09  •  28 • Украина
В Одессе неизвестные устроили погром в храме Донской иконы Божией Матери Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), после чего взломали ящики для пожертвований. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.
 
РИА Новости
 

Инцидент произошёл в ночь на 28 июня. Храм расположен на Западном кладбище Одессы.

В УПЦ МП отметили, что четверо злоумышленников сломали оконные жалюзи и разбили окно, после этого они проникли в храм и «начали крушить всё внутри», разбросали и разбили церковную утварь.

Также подозреваемые отключили сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения.

«Затем вандалы начали взламывать ящики для пожертвований, в которые собирали средства на строительство первого на Украине православного хосписа для онкологических больных «Покров», — заявили в церкви.

В сообщении отмечается, что на территории Одесской епархии произошло более 50 нападений на храмы, но ни один из преступников не был найден или наказан.

В апреле неизвестные пытались поджечь церковь УПЦ МП в Черниговской области.

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