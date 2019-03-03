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В Одессе напали на журналиста местного телеканала

03 марта 2019, 16:09  •  143 • Украина
Нападение на журналиста телеканала «Думская ТВ» Александра Новицкого произошло в Одессе, сообщает сайт «Думская».
 
РИА Новости
 

По данным издания, около 00:30 Новицкий помогал супруге парковать машину во дворе дома на улице Левитана, когда к нему подошёл незнакомец и полез в драку.

Сообщается, что журналист применил средства самообороны — газовый баллончик и травматический пистолет. В итоге оба получили ранения и были госпитализированы.

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В полиции проинформировали, что нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.

Ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) потребовал от спикера Верховной рады Андрея Парубия провести слушания по вопросу безопасности сотрудников СМИ.

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