В Одессе напали на журналиста местного телеканала

Нападение на журналиста телеканала «Думская ТВ» Александра Новицкого произошло в Одессе, сообщает сайт «Думская».

По данным издания, около 00:30 Новицкий помогал супруге парковать машину во дворе дома на улице Левитана, когда к нему подошёл незнакомец и полез в драку.

Сообщается, что журналист применил средства самообороны — газовый баллончик и травматический пистолет. В итоге оба получили ранения и были госпитализированы.

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В полиции проинформировали, что нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.

Ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) потребовал от спикера Верховной рады Андрея Парубия провести слушания по вопросу безопасности сотрудников СМИ.