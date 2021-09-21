|
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
21 сентября 2021, 08:50 • 433 • Украина
В сети обнародовано видео, где одессит бросает мусорную урну в молодую девушку, а затем отправляет её в нокаут. Причины конфликта неизвестны.
На первых кадрах парень держит урну, а затем попадает девушке по ногам.
Далее она бежит на него, замахиваясь бутылкой «Пепси», и съёмка обрывается. В следующем кадре девушка уже лежит на асфальте.
Однако, увидев камеру, она вскакивает и направляется к снимающему.
«Телефон убрал, е***ь!» — кричит она ему.
Интернет-пользователи нашли героиню видео. Как оказалось, она является приверженицей нацистских взглядов. На груди у неё набита свастика и крылья римского орла.
По версии девушки, она — представительница восточной национальности, а мужчина напал на неё из-за того, что не любит «нерусских». На сегодняшний день сторонница Третьего рейха закрыла свою страницу в Instagram.
Стоит отметить, что большинство интернет-пользователей встали на сторону парня, подчёркивая, что нацистка «получила своё».
«Никогда не думал, что избиение женщины вызовет у меня положительные эмоции. Даже чуть-чуть неловко»;
«В Одессе какой-то парень вырубил мусоркой нацисткую мразь. Жаль, что парень теперь станет на Украине преступником, а нацистская мразь — невинной жертвой»;
«Совсем распоясались нацистские гниды. Парню уважение, хотя конечно это не самый лучший способ борьбы с этими мразями»;
«Нацист — это не женщина, это враг, такой же, как охранницы лагерей смерти, как снайперши, как лётчицы».
Подпишитесь на нас
433
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 сентября 2021, 23:50
|
18 сентября 2021, 19:25
|
19 сентября 2021, 11:00
|
17 сентября 2021, 01:15
|
19 сентября 2021, 00:55
|
16 сентября 2021, 16:05
|
14 сентября 2021, 12:45