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В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку

21 сентября 2021, 08:50  •  433 • Украина

В сети обнародовано видео, где одессит бросает мусорную урну в молодую девушку, а затем отправляет её в нокаут. Причины конфликта неизвестны.

На первых кадрах парень держит урну, а затем попадает девушке по ногам.


Далее она бежит на него, замахиваясь бутылкой «Пепси», и съёмка обрывается. В следующем кадре девушка уже лежит на асфальте.

Однако, увидев камеру, она вскакивает и направляется к снимающему.

«Телефон убрал, е***ь!» — кричит она ему.

Интернет-пользователи нашли героиню видео. Как оказалось, она является приверженицей нацистских взглядов. На груди у неё набита свастика и крылья римского орла.

По версии девушки, она — представительница восточной национальности, а мужчина напал на неё из-за того, что не любит «нерусских». На сегодняшний день сторонница Третьего рейха закрыла свою страницу в Instagram.

Стоит отметить, что большинство интернет-пользователей встали на сторону парня, подчёркивая, что нацистка «получила своё».

«Никогда не думал, что избиение женщины вызовет у меня положительные эмоции. Даже чуть-чуть неловко»;

«В Одессе какой-то парень вырубил мусоркой нацисткую мразь. Жаль, что парень теперь станет на Украине преступником, а нацистская мразь — невинной жертвой»;

«Совсем распоясались нацистские гниды. Парню уважение, хотя конечно это не самый лучший способ борьбы с этими мразями»;

«Нацист — это не женщина, это враг, такой же, как охранницы лагерей смерти, как снайперши, как лётчицы».



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