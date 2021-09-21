В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку









В сети обнародовано видео, где одессит бросает мусорную урну в молодую девушку, а затем отправляет её в нокаут. Причины конфликта неизвестны.На первых кадрах парень держит урну, а затем попадает девушке по ногам.Далее она бежит на него, замахиваясь бутылкой «Пепси», и съёмка обрывается. В следующем кадре девушка уже лежит на асфальте.Однако, увидев камеру, она вскакивает и направляется к снимающему.«Телефон убрал, е***ь!» — кричит она ему.Интернет-пользователи нашли героиню видео. Как оказалось, она является приверженицей нацистских взглядов. На груди у неё набита свастика и крылья римского орла.По версии девушки, она — представительница восточной национальности, а мужчина напал на неё из-за того, что не любит «нерусских». На сегодняшний день сторонница Третьего рейха закрыла свою страницу в Instagram.Стоит отметить, что большинство интернет-пользователей встали на сторону парня, подчёркивая, что нацистка «получила своё».