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В Одессе из-за угроз «патриотов» закрылся магазин еврейской кухни «Артель „У Машковичей‟»

20 января 2021, 17:05  •  137 • Украина

Одесский магазин еврейской кухни «Артель „У Машковичей‟», который ранее выпустил рекламу на суржике, подвергся травле националистов. Из-за многочисленных угроз он приостановил работу.

Об этом в эфире местного телеканала «Odesa Live» рассказала его владелица Ирина.

«На данный момент мы не работаем вообще, на сегодняшний день я не имею такой возможности. Я не знаю, кто у меня завтра закажет доставку, расскажет о массовом отравлении, о волосах или о стекле в моей еде. Я этого ожидаю, мне это обещали. Поэтому я вынуждена приостановить работу, пока вся эта ситуация не уляжется», — рассказала предпрениматель.

По ее словам, «патриоты» угрожают не только её бизнесу, но и её семье.

«Угрожают моим детям, угрожают моим родителям поджогами и расправой. Сегодня в 8 утра звонили. Я это всё фиксирую, у меня в телефоне уже стоит режим записи. Это абсолютно всё будет передано в надлежащие органы», — заявила Ирина.

Напомним, в связи с вступлением в силу нормы языкового закона об обязательном переходе сферы обслуживания на украинский язык 16 января магазин еврейской кухни «Артель "У Машковичей"» опубликовал рекламу на украинском языке русскими буквами.

После этого в комментарии повалили «патриоты» и националисты с угрозами сжечь заведение, а также напомнили о трагических событиях 2 мая 2014 года.

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