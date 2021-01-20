В Одессе из-за угроз «патриотов» закрылся магазин еврейской кухни «Артель „У Машковичей‟»

Одесский магазин еврейской кухни «Артель „У Машковичей‟», который ранее выпустил рекламу на суржике, подвергся травле националистов. Из-за многочисленных угроз он приостановил работу.Об этом в эфире местного телеканала «Odesa Live» рассказала его владелица Ирина., — рассказала предпрениматель.По ее словам, «патриоты» угрожают не только её бизнесу, но и её семье., — заявила Ирина.Напомним, в связи с вступлением в силу нормы языкового закона об обязательном переходе сферы обслуживания на украинский язык 16 января магазин еврейской кухни «Артель "У Машковичей"» опубликовал рекламу на украинском языке русскими буквами.После этого в комментарии повалили «патриоты» и националисты с угрозами сжечь заведение, а также напомнили о трагических событиях 2 мая 2014 года.