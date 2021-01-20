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В Одессе из-за угроз «патриотов» закрылся магазин еврейской кухни «Артель „У Машковичей‟»
20 января 2021, 17:05 • 137 • Украина
Одесский магазин еврейской кухни «Артель „У Машковичей‟», который ранее выпустил рекламу на суржике, подвергся травле националистов. Из-за многочисленных угроз он приостановил работу.
Об этом в эфире местного телеканала «Odesa Live» рассказала его владелица Ирина.
«На данный момент мы не работаем вообще, на сегодняшний день я не имею такой возможности. Я не знаю, кто у меня завтра закажет доставку, расскажет о массовом отравлении, о волосах или о стекле в моей еде. Я этого ожидаю, мне это обещали. Поэтому я вынуждена приостановить работу, пока вся эта ситуация не уляжется», — рассказала предпрениматель.
По ее словам, «патриоты» угрожают не только её бизнесу, но и её семье.
«Угрожают моим детям, угрожают моим родителям поджогами и расправой. Сегодня в 8 утра звонили. Я это всё фиксирую, у меня в телефоне уже стоит режим записи. Это абсолютно всё будет передано в надлежащие органы», — заявила Ирина.
Напомним, в связи с вступлением в силу нормы языкового закона об обязательном переходе сферы обслуживания на украинский язык 16 января магазин еврейской кухни «Артель "У Машковичей"» опубликовал рекламу на украинском языке русскими буквами.
После этого в комментарии повалили «патриоты» и националисты с угрозами сжечь заведение, а также напомнили о трагических событиях 2 мая 2014 года.
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