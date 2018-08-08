В Одессе группа неизвестных в масках и с битами устроила погром в кафе

В Одессе неизвестные лица в масках и с битами повредили продукцию в одном из кафе в Приморском районе города.

Как информирует пресс-служба местной полиции, правоохранителям поступило сообщение о том, что в помещение кафе вошла группа неустановленных лиц в масках.

«Мужчины применили вещество слезоточивого действия, после чего битами повредили продукцию и толкнули одну из сотрудниц заведения», — заявили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Хулиганство». Полицейские устанавливают причастных к происшествию лиц.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате наезда автомобиля во время акции пострадал полицейский.