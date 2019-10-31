Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Киеве заявили об отсутствии у олигархов возможности для шантажа
НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине
Зеленский назвал дату начала отвода сил в Петровском
В Алабаме притормозили закон о запрете абортов. Суд объяснил внезапную блокировк...
Главная / Украина

В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову

31 октября 2019, 16:54  •  13 • Украина
Барельеф маршалу Георгию Жукову сносят со здания военкомата в Одессе, сообщает издание «Таймер».
 
© Сергей Поляков РИА Новости
 

«В Одессе сносят барельеф маршала Георгия Жукова со здания Приморского военкомата на Канатной, 87», — указано в тексте.

Отмечается, что снос осуществляется членами Нацкорпуса — организации, созданной на базе полка «Азов», против которого в России возбуждено дело.

24 августа в Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.

8 ноября 2018 года в Одессе облили красной краской памятник «Потёмкинцам — потомки» и написали на нём: «Смерть красным палачам».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
31 октября 2019, 10:24
«Угроза стратегической стабильности»: в США призвали партнёров по НАТО объединиться для «сдерживания» РФ в Чёрном море
30 октября 2019, 21:24
«Одно неправильное заявление может всё перечеркнуть»: как Зеленский намерен восстанавливать мир в Донбассе
30 октября 2019, 18:24
Кто покупает «слуг народа»?
30 октября 2019, 21:24
НАТО и Украина обсудят заблокированное Венгрией заявление
30 октября 2019, 18:09
Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе
30 октября 2019, 18:24
Разведение войск или «разводка лохов»?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 19:09
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
28 октября 2019, 07:54
Батальоны просят крови
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
26 октября 2019, 00:39
Враньё на 20 миллиардов: Как и кому Россия на самом деле списывает долги
30 октября 2019, 02:09
"Жертвы процветающего идиотизма": Россию призвали упростить получение гражданства для украинцев. Теперь из-за Зеленского
30 октября 2019, 01:54
Аваков назвал условие для своей отставки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.