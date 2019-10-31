В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову

Барельеф маршалу Георгию Жукову сносят со здания военкомата в Одессе, сообщает издание «Таймер».

«В Одессе сносят барельеф маршала Георгия Жукова со здания Приморского военкомата на Канатной, 87», — указано в тексте.

Отмечается, что снос осуществляется членами Нацкорпуса — организации, созданной на базе полка «Азов», против которого в России возбуждено дело.

24 августа в Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.

8 ноября 2018 года в Одессе облили красной краской памятник «Потёмкинцам — потомки» и написали на нём: «Смерть красным палачам».