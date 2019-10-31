|
В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову
31 октября 2019, 16:54 • 13 • Украина
Барельеф маршалу Георгию Жукову сносят со здания военкомата в Одессе, сообщает издание «Таймер».
© Сергей Поляков РИА Новости
«В Одессе сносят барельеф маршала Георгия Жукова со здания Приморского военкомата на Канатной, 87», — указано в тексте.
Отмечается, что снос осуществляется членами Нацкорпуса — организации, созданной на базе полка «Азов», против которого в России возбуждено дело.
24 августа в Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.
8 ноября 2018 года в Одессе облили красной краской памятник «Потёмкинцам — потомки» и написали на нём: «Смерть красным палачам».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 октября 2019, 19:09
|
28 октября 2019, 07:54
|
26 октября 2019, 00:24
|
25 октября 2019, 11:24
|
26 октября 2019, 00:39
|
30 октября 2019, 02:09
|
30 октября 2019, 01:54