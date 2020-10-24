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В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
24 октября 2020, 01:20 • 48 • Украина
В Одессе агитаторы «Партии Шария» отбили атаку нацистов. Об этом сообщил лидер партии, известный блогер Анатолий Шарий.
Он также опубликовал видео, на котором видно, как около 15 молодых людей в черных одеждах попытались напасть на активистов «Партии Шария», проводивших акцию в одном из парков города. Однако, получив жесткий отпор, вынуждены бежать с «поля боя».
«Нацкорпус умеет бегать, оказывается. Мирные одесситы умеют давать поджопники любителям нападать на мирные акции. Привет одесситам», — написал Шарий.
В свою очередь «Нацкорпус» выступил с опровержением заявления Шария. Они назвали инцидент постановкой.
«Сегодня была предпринята попытка натянуть недостающие проценты за счёт создания статуса жертвы. „Нападавшие“ никакого отношения к Национальному Корпусу не имеют. Помимо того, у Нацкорпуса совершенно другая символика», — говорится в заявлении группировки.
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