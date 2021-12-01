В очном формате: Путин 23 декабря проведёт большую пресс-конференцию

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в четверг, 23 декабря. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие пройдёт в очном формате в Центральном выставочном зале «Манеж». В связи с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, на пресс-конференцию будут аккредитованы лишь 500 журналистов.

В четверг, 23 декабря, пройдёт ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придёт к журналистам. Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в этом году мероприятие пройдёт не в Центре международной торговли, а в Центральном выставочном зале «Манеж». По его словам, пресс-конференция будет организована в соответствии со всеми требованиям Роспотребнадзора, поэтому число журналистов будет ограничено.

«Обычно у нас бывает свыше 1000—1100, но сейчас, к сожалению, будет 500. И поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Мы будем сами выходить на журналистов. У нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, у нас будут зарубежные СМИ, и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ», — добавил он.

Вдобавок участвующим в мероприятии журналистам придётся перед 23 декабря сдать три теста на коронавирусную инфекцию, отметил Песков: «С 1 декабря наша служба аккредитации начнёт контакты с редакциями СМИ по вопросам аккредитации».

Предыдущая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря 2020 года — она прошла в режиме видеоконференции и включала в себя элементы прямой линии. Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов из своей резиденции в Ново-Огарёве. Причина изменения формата была связана со сложной эпидемиологической обстановкой в России, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

В ходе пресс-конференции президент, в частности, объявил о новогодних выплатах в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми.

«Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по 5 тыс. рублей. Каждому ребёнку в семье, где есть дети от нуля до семи лет включительно», — заявлял президент России.

Глава государства ответил на вопросы, связанные с пандемией COVID-19 и вакцинацией россиян, а также о мерах по регулированию цен, об отношениях со странами Запада и Украиной и о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Прямая линия — 2021

30 июня 2021 года Владимир Путин провёл ежегодную прямую линию, в ходе которой на протяжении более трёх с половиной часов отвечал на вопросы россиян. В общей сложности поступило более 2 млн обращений, из которых президент успел ответить на 68 вопросов.

Так, глава государства сказал, что выступает против обязательной вакцинации от COVID-19, но напомнил, что руководители российских субъектов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан по рекомендации главных санитарных врачей. Также Путин сообщил, что сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Я исходил из того, что мне нужно быть защищённым как можно дольше, и принял для себя решение привиться «Спутником V», тем более что вооружённые силы у нас прививаются «Спутником V», а я всё-таки верховный главнокомандующий», — уточнил президент.

Помимо этого, Путин объяснил, почему Украина не вошла в список недружественных стран, куда в мае внесли США и Чехию. По его словам, русские и украинцы — один народ.

«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом, могу повторить ещё раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ», — отметил российский лидер.

При этом Владимир Путин констатировал, что нынешнее руководство Украины «явно недружественно» по отношению к России, а Владимир Зеленский «отдал страну под внешнее управление».

«Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже», — говорил он, отвечая на вопрос о возможной встрече с украинским коллегой.