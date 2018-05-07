В очереди за Стивеном Сигалом

Мне эту церемонию сравнивать не с чем - в отличие от моих коллег Александра Гамова и Виктора Баранца, на инаугурацию меня пригласили впервые.

Признаться, каких-то сверхвпечатлений от этого, как говорили, статусного мероприятия особо не ждал. Четвертая присяга народу - что тут необычного?

- Excuse me, - извинился передо мной высокий загорелый мужчина с густым хвостом в очереди в Большой Кремлевский дворец. При ближайшем рассмотрении им оказался российский актер с голливудским прошлым Стивен Сигал. На входе он предъявил приглашение и российский же паспорт. В фойе ему кивнул Михаил Боярский, в шляпе и без привычного зенитовского шарфа смотревшийся сиротливо. Лестницу, ведущую в залы, заполонили знакомые по телеэкранам лица. Большинство из них уходили в Александровский и Андреевский залы. Впрочем, и «наш» - Георгиевский - сверкал от звезд. Золотые Звезды Героев России и Советского Союза органично смотрелись на фоне барельефов героев прошлых побед. И находиться вместе с ними в одном зале было почетно.

Военные в парадной, напоминающей послевоенную форме с достоинством прохаживались по залу, не принимая участия в тихой борьбе за места у ковровой дорожке, по которой Путину предстояло пройти в Андреевский зал. А я участие принял, заняв место в самом конце дорожки - чтобы был виден и весь Георгиевский, и часть Александровского. В конце концов - событие историческое. И грех не запечатлеть его на свой смартфон, пусть на входе и было написано «Отключить телефоны». Но не отключил никто. «Кортеж» зал встретил аплодисментами - президентский лимузин российского производства все-таки презентовал себя вопреки прогнозам конспирологов. А прохождение президента через зал прошло в тишине - лишь щелкали «затворы» сотен смартфонов.

...Пушки у кремлевской стены ухали так, что содрогались стекла. И в Георгиевском зале с высеченными на стенах именами героев русского воинства прошлого и со стоящими по стойке смирно героями настоящего это позвякивание выглядело органично.

Пожалуй, для меня это стало самым сильным впечатлением от прошедшей церемонии.

ЕЩЕ МНЕНИЯ

Были даже девушки в мини!

Александр ГАМОВ

В прежние времена пронести мобильник в парадные залы Кремля считалось чуть ли не подвигом (всякий раз мне это удавалось, но традиционно - с трудом.) А на этот раз – никаких ограничений.

Когда Владимир Путин шел по красной дорожке, над рядами гостей взметнулись сотни гаджетов. (подробности)

В Кремле сирень раскрылась навстречу Путину

Виктор БАРАНЕЦ

Первое, что удивило: в залах, где проходила инаугурация, уже за два часа до начала народу было битком. Народ разношерстный. Среди сановитой публики - масса послов. Один из кремлевских чиновников мне сказал, что приглашений на инаугурацию иностранным президентам, премьерам, атташе было разослано более 150. Большинство с благодарностью откликнулись. А некоторые, еще даже не получив приглашения, уже благодарили за него и ... отказывались. Чаще всего отказы звучали от иностранных политиков с антироссийской позицией. (подробности)