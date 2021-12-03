В Очакове и Бердянске строят военные базы по образцу НАТО

Новый глава министерства обороны Александр Резников анонсировал начало «практической стадии строительства» баз ВМС в Бердянске и Очакове.Об этом Резников объявил во время выступления в Верховной Раде .По словам главы Минобороны, среди приоритетных направлений для ведомства является развитие ракетной программы и развитие ВМС.«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове. И других контрактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал Резников.Отметим, в этом году Минобороны передали земельный участок в 1,4 га под строительство базы ВМС в Бердянске. Также на баланс министерства планируют передать еще 3,04 га земли. На этой территории хотят возвести казарменный комплекс для морских пехотинцев, командование базы, а также инфраструктуру для обслуживания двух дивизионов кораблей.13 ноября Резников посетил место строительства базы ВМС в Бердянске.Напомним, министр обороны Украины перенёс «вторжение» России на конец января.