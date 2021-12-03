|
В Очакове и Бердянске строят военные базы по образцу НАТО
03 декабря 2021, 19:50 • 117 • Украина
Новый глава министерства обороны Александр Резников анонсировал начало «практической стадии строительства» баз ВМС в Бердянске и Очакове.
Об этом Резников объявил во время выступления в Верховной Раде .
По словам главы Минобороны, среди приоритетных направлений для ведомства является развитие ракетной программы и развитие ВМС.
«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове. И других контрактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал Резников.
Отметим, в этом году Минобороны передали земельный участок в 1,4 га под строительство базы ВМС в Бердянске. Также на баланс министерства планируют передать еще 3,04 га земли. На этой территории хотят возвести казарменный комплекс для морских пехотинцев, командование базы, а также инфраструктуру для обслуживания двух дивизионов кораблей.
13 ноября Резников посетил место строительства базы ВМС в Бердянске.
Напомним, министр обороны Украины перенёс «вторжение» России на конец января.
Подпишитесь на нас
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 ноября 2021, 03:15
|
28 ноября 2021, 18:30
|
28 ноября 2021, 16:10
|
26 ноября 2021, 22:10
|
27 ноября 2021, 01:40
|
27 ноября 2021, 05:45
|
27 ноября 2021, 22:40