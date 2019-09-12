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В обычной многоэтажке: В Сирии российские военные нашли секретную тюрьму боевиков
12 сентября 2019, 10:09 • 79 • В мире
Военные РФ в Сирии обнаружили под Дамаском тюрьму, где боевики удерживали местных жителей. По данным местных властей, через эту тюрьму прошло фильтрацию большинство взрослого мужского населения, боевики морили узников голодом и принуждали вступать в группировку. Сама тюрьма была в обычной многоэтажке.
Стало известно о том, что российские военные, работающие в Сирии, смогли обнаружить под Дамаском секретную тюрьму, в которой террористы держали мирных жителей. Речь идет о подвальном помещении. В нем узников держали почти пять лет.
Примечательно то, что сама тюрьма располагается в обычной жилой многоэтажке, в семи километрах от центра Дамаска. Как отмечают местные власти, через эту тюрьму прошло фильтрацию большинство взрослого мужского населения Айн-Термы.
Террористы морили узников голодом, а также принуждали вступать в их ряды. Сирийская сторона планирует уничтожить обнаруженный объект в ближайшее время.
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