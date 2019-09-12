В обычной многоэтажке: В Сирии российские военные нашли секретную тюрьму боевиков

Стало известно о том, что российские военные, работающие в Сирии, смогли обнаружить под Дамаском секретную тюрьму, в которой террористы держали мирных жителей. Речь идет о подвальном помещении. В нем узников держали почти пять лет.

Примечательно то, что сама тюрьма располагается в обычной жилой многоэтажке, в семи километрах от центра Дамаска. Как отмечают местные власти, через эту тюрьму прошло фильтрацию большинство взрослого мужского населения Айн-Термы.

Террористы морили узников голодом, а также принуждали вступать в их ряды. Сирийская сторона планирует уничтожить обнаруженный объект в ближайшее время.