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В объявленном Зеленским опросе украинцев углядели провокацию Кремля

15 октября 2020, 15:35  •  117 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Aurelien Morissard via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Жителей Незалежной могут подтолкнуть к правильному ответу
Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили, что он не просто повторяет за российским лидером Владимиром Путиным его шаги, но и действует буквально под его диктовку. В частности, в решении Зеленского задать украинцам "пять важных вопросов" некоторые углядели "многоходовочку" Кремля.
Хотя президент Незалежной и не уточнил, каких тем будет касаться опрос, местные эксперты уже строят свои конспирологические версии. По мнению издания "Корреспондент", речь обязательно пойдет о переговорах Киева напрямую с Донецком и Луганском, пишет "Иносми". Дескать, украинцев подтолкнут к верному ответу, прописав в анкете, что это нужно "ради мира на Украине". Также и с поставками воды в Крым.
"Надо ли дать воду в Крым ради спасения украинцев, которые там живут?"
- придумывает издание вопросы Зеленского.
В статье отмечается, что очевидные ответы граждан на правильно сформулированные вопросы власти объявят причиной изменения политического курса. Из-за карантина по коронавирусу голос протестующих не будет услышан. А когда весной снимут ограничения, украинцы будут жить в другой стране – согласно российскому по плану, который реализует Зеленский.
Ранее решение президента провести общенародный опрос граждан во время местных выборов раскритиковала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

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