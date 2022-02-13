«В обстановке беспрецедентного нагнетания истерии»: что обсудили Путин и Байден в ходе часового телефонного разговора

Характер беседы был довольно сбалансированным и деловым, а президент Байден сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны делали всё возможное, чтобы избежать серьёзного конфликта между нашими странами. Об этом по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Беседа президентов длилась более часа и прошла, по словам Ушакова, «в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину». При этом помощник президента отметил, что высказанные лидером США соображения по-прежнему не затрагивают ключевых элементов российских инициатив по нерасширению НАТО, неразмещению ударных сил на украинской территории, а также возврату конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года.

В субботу, 12 февраля, состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Беседа стала продолжением проведённых 7 декабря в режиме видеоконференции российско-американских переговоров, а также телефонного контакта 30 декабря, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также отметил, что разговор прошёл «в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину».

«Можно констатировать, что характер беседы был всё-таки довольно сбалансированным и деловым, а президент Байден даже сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны делали всё возможное, чтобы избежать катастрофы, избежать серьёзного конфликта между нашими странами», — заявил Ушаков на брифинге для представителей СМИ по итогам переговоров.

Байден отметил, что «наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать всё, чтобы поддерживать стабильность, безопасность во всём мире».

Путин в ответ заявил, что российская сторона внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения и будет их учитывать.

«Но, к сожалению, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив на самом деле — ни по нерасширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался Основополагающий акт Россия — НАТО. Мы ответа по существу не получили», — добавил Ушаков.

Президент России также «осветил деструктивную линию украинских властей на саботаж Минских соглашений, что продолжается уже в течение последних восьми лет».

«В целом же президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие от США и НАТО позиционные документы... Беседа носила деловой характер, ещё раз хочу подчеркнуть», — подытожил Ушаков.

Как сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива телефонного разговора исходила от Вашингтона, «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны».

В США разговор президентов оценили как профессиональный и содержательный. При этом сотрудник администрации США на спецбрифинге отметил, что в ходе диалога «не было принципиальных изменений в динамике, которая имела место в последние несколько недель».

Переговоры лидеров состоялись на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. Напомним, ранее Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины из-за якобы возможных военных действий со стороны России. В Госдепе также призвали граждан воздержаться от поездок на Украину, а уже находящимся там американцам рекомендовали немедленно покинуть страну.

Кроме того, представитель Пентагона Джон Кирби в Twitter заявил, что США приняли решение вывезти с Украины американских военнослужащих, которые занимались обучением солдат ВСУ.

По данным Politico, Джо Байден считает, что «вторжение» России на Украину может состояться 16 февраля. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия может начать вторжение в любой момент, в том числе до окончания Олимпийских Игр.

Российские официальные лица подчёркивали, что у Москвы нет каких-либо агрессивных планов в отношении Украины, а также указывали, что против России развязана полномасштабная информационная война. В российском МИД поясняли, что считают «даже мысль» о войне между Россией и Украиной неприемлемой.

Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся в конце декабря 2021 года. Тогда главной темой диалога стал вопрос предоставления России юридических гарантий обеспечения безопасности и запуск переговоров по этой теме. Российский лидер также разъяснил своему коллеге принципиальные подходы, заложенные в основу проектов договора между Москвой и Вашингтоном и соглашения РФ со странами НАТО.

Переговоры с Макроном

12 февраля, также состоялся телефонный разговор Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщили в Кремле, разговор стал продолжением диалога, состоявшегося ранее в ходе визита Макрона в Москву.

Лидеры обсудили обеспечение долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоление тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта.

Путин вновь обратил внимание Макрона на отсутствие содержательного ответа США и НАТО на российские инициативы по безопасности. Кроме того, российский лидер обратил внимание на нежелание западных стран «подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договорённостей».

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, под аккомпанемент которых идёт масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе», — сообщили в Кремле.