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В ОБСЕ заявили об увеличении числа жертв среди мирного населения в Донбассе

05 июня 2018, 21:54  •  37 • Украина
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение числа жертв среди гражданского населения в Донбассе. Об этом заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.
 
© Alexander Ermochenko / Reuters
 

«Отмечается рост количества нарушений прекращения огня, увеличение количества опасных случаев, с которыми сталкиваются наши патрули, увеличение количества жертв среди гражданского населения...» — приводит его слова РИА Новости. 

Также в ОБСЕ зафиксировали рост количества случаев повреждения объектов гражданской инфраструктуры и случаев применения тяжёлого вооружения.

Ранее в СММ ОБСЕ заявили, что сотрудники миссии зафиксировали значительное число обстрелов в Донбассе 31 мая.

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