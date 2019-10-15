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В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе
15 октября 2019, 20:39 • 38 • Украина
Число нарушений перемирия в Донбассе резко увеличилось. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
© Omar Marques / Sopa Images globallookpress.com
«К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. Число нарушений резко выросло», — приводит Интерфакс его слова.
Сайдик призвал стороны конфликта «сделать всё необходимое для обеспечения устойчивого перемирия».
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов.
15 октября в самопровозглашённой ДНР отметили, что украинская армия разместила бронетехнику в районе участка разведения сил у Петровского.
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