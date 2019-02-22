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В ОБСЕ заявили о пристальном внимании к ситуации с УПЦ на Украине
22 февраля 2019, 11:09 • 110 • Украина
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пристально следит за ситуацией с Украинской православной церковью (УПЦ) в стране, заявил РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
© Global Look Press
«Мы пристально следим за тем, что происходит, поэтому в полной мере осознаём все возможные риски. СММ просили наблюдать, и если вы следите за докладами СММ, то увидите регулярные отчёты о ситуации», — сказал он.
Гремингер добавил, что ОБСЕ ответила на обращение УПЦ в связи с существующей угрозой эскалации религиозного конфликта на Украине.
«Я знаю, что была переписка и мы ответили», — сказал он, не став раскрывать подробности ответа.
Ранее каноническая УПЦ обратилась к официальным лицам ООН, ОБСЕ и ЕС в связи с фактами ущемления прав верующих.
В январе постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал ОБСЕ уделить особое внимание ситуации вокруг канонической УПЦ. По его словам, с 2014 по 2016 год на Украине осуществлено более 40 захватов приходов УПЦ. При этом с конца 2018 года число провокаций против УПЦ резко увеличилось.
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