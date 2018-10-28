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В ОБСЕ заявили о потере связи с беспилотником в Донбассе
28 октября 2018, 13:24 • 87 • Украина
В СММ ОБСЕ заявили о потере связи с беспилотным летательным аппаратом дальнего радиуса действия над неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
© OSCE
«БПЛА не вернулся к наземному пункту управления, расположенному рядом с населённым пунктом Степановка (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка), и считается утерянным», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала в Донбассе более 6,6 тыс. нарушений режима прекращения огня за неделю.
Также стало известно, что более 180 мирных жителей погибли и были ранены в 2018 году в результате конфликта в Донбассе.
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