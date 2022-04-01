В ОБСЕ заявили о беспристрастности и обвинили во всём Россию: В Сети ответили волной мемов

ОБСЕ, 8 лет не замечавшая военных преступлений нацбатов Украины, похвастала своим вкладом в "снижение напряженности". "Предоставили беспристрастные, основанные на фактах отчеты", - говорится в заявлении организации.

Посол США при ОБСЕ заявил, что миссия вносила свой вклад в снижение напряженности на Украине, предоставляя "беспристрастные, основанные на фактах отчеты".В Сети при помощи мемов напомнили про то, как организация 8 лет не замечала военных преступлений украинских нацбатов в Донбассе.

В карикатурах ОБСЕ сравнивают то со слепыми, то со страусами, прячущими головы в песок, то с трио обезьян, которым деньги заткнули глаза, уши и рот. Общий мотив – упорное нежелание замечать устраиваемый украинскими нацбатами беспредел.

Также стоит отметить, что американский посол при ОБСЕ сразу после слов о "беспристрастности" сразу перешёл к голословным обвинениям в адрес России. То есть, по сути, он обнулил всё, что сказал до этого. На этом фоне неудивительно, что у ОБСЕ репутация "общества слепых".