|
В ОБСЕ заявили о беспристрастности и обвинили во всём Россию: В Сети ответили волной мемов
01 апреля 2022, 00:30 • 42 • Политика
ОБСЕ, 8 лет не замечавшая военных преступлений нацбатов Украины, похвастала своим вкладом в "снижение напряженности". "Предоставили беспристрастные, основанные на фактах отчеты", - говорится в заявлении организации.
Посол США при ОБСЕ заявил, что миссия вносила свой вклад в снижение напряженности на Украине, предоставляя "беспристрастные, основанные на фактах отчеты".В Сети при помощи мемов напомнили про то, как организация 8 лет не замечала военных преступлений украинских нацбатов в Донбассе.
В карикатурах ОБСЕ сравнивают то со слепыми, то со страусами, прячущими головы в песок, то с трио обезьян, которым деньги заткнули глаза, уши и рот. Общий мотив – упорное нежелание замечать устраиваемый украинскими нацбатами беспредел.
Также стоит отметить, что американский посол при ОБСЕ сразу после слов о "беспристрастности" сразу перешёл к голословным обвинениям в адрес России. То есть, по сути, он обнулил всё, что сказал до этого. На этом фоне неудивительно, что у ОБСЕ репутация "общества слепых".
Подпишитесь на нас
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 марта 2022, 02:10
|
31 марта 2022, 01:45
|
26 марта 2022, 23:10
|
25 марта 2022, 01:05
|
26 марта 2022, 22:35
|
30 марта 2022, 00:40
|
31 марта 2022, 07:35