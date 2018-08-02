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В ОБСЕ заявили о 15 тысячах нарушений режима прекращения огня в Донбассе в июле
02 августа 2018, 21:09 • 63 • Украина
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что организация зафиксировала в июле 15 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.
РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«За июль миссия зафиксировала 15 тыс. нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений который был до 1 июля», — заявил Хуг.
Отмечается, что ранее контактная группа по урегулированию ситуации согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.
Ранее в ОБСЕ заявили, что в Донбассе с начала года погибли и ранены более 160 человек.
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