В ОБСЕ заподозрили полицейских России в "подставе" журналиста "Медузы" с наркотиками

Ранее стало известно о задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, специализирующегося на расследованиях. Полицейские заподозрили его в незаконном обороте наркотиков. В МВД даже опубликовали фото с обысков в съёмной квартире корреспондента и сообщили, что при осмотре были найдены "три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы".

На задержание журналиста неожиданно отреагировали в ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, комментируя этот инцидент, призвал освободить корреспондента.

"Я призываю власти провести тщательное и прозрачное расследование по этому делу и освободить Голунова", - такое сообщение Дезира появилось на официальном сайте ОБСЕ.

Представитель организации напомнил о важной роли СМИ и журналистских расследований в частности в жизни общества и добавил, что журналисты, "которые расследуют коррупцию или правонарушения, не должны преследоваться в отместку за свою работу".

Об арестованном на Украине по сфабрикованному делу о госизмене главе портала "РИА Новости Украина" Кирилле Вышинском, напомним, подобных сообщений на Западе, и в ОБСЕ в том числе, никто не делал. А о том, что журналиста фактически преследуют за его профессиональную деятельность, заявил и президент РФ Владимир Путин.