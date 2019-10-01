В ОБСЕ решают судьбу военных складов в Приднестровье

Судьбу боеприпасов, которые находятся на военных складах приднестровского села Колбасна (Кобасна), продолжают решать без участия Приднестровья и России.

Так глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх в интервью информационному агентству «Молдпрес» заявил, что в ходе дискуссий было принято решение не перевозить боеприпасы для утилизации на территорию России, а уничтожать на месте.

«Дискуссии об уничтожении на месте боеприпасов, находящихся на складе в Кобасне, ведутся, поскольку большая их часть небезопасна для транспортировки в Российскую Федерацию. Это старые боеприпасы, и мы не можем исключать возникновения опасности при их перевозке», – отметил Нойкирх.

Крупнейшие в Европе военные склады были созданы в 40-х годах прошлого века и служили в то время стратегическим арсеналом Западного военного округа Советского Союза. После вывода советских войск из ГДР и Чехословакии сюда было доставлено и всё вооружение вышедшей армии. В настоящее время склады охраняются тремя батальонами ограниченной группы российских войск ОГРВ совместно с подразделениями Приднестровской Республики.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подготовительный период для начала утилизации боеприпасов может занять год – полтора, что не устраивает прозападных политиков и членов правительства, настаивающих на немедленной утилизации боеприпасов и выводе российских военных.

Президент ПМР Вадим Красносельский не раз заявлял, что все вопросы, связанные с утилизацией боеприпасов, расположенных на территории Республики, «будут решаться только лишь в ходе переговоров между Приднестровьем и Россией».

Исключать из дискуссий по ситуации с военными складами в ПМР Россию чревато тем, что боеприпасы могут быть вывезены на Украину и использованы в Донбассе – и для обстрелов, и для провокаций. И по этой причине тоже «дискутировать» исключительно в рамках ОБСЕ – бессмысленно.