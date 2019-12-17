В ОБСЕ рассказали об условиях проведения выборов в Донбассе

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш заявил, что местные выборы в Донбассе должны пройти после прекращения огня и по украинским законам.

«Очевидно, и это уже было сказано, что выборы должны проходить и проводиться на основе законов Украины», — цитирует РИА Новости Фриша.

Он добавил, что прекращение огня всегда было предварительным условием проведения выборов.

«Пока не будет прекращения огня, не будет и чёткой даты выборов», — пояснил Фриш.

6 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.

Помощник украинского президента Андрей Ермак заявлял, что в Киеве планируют провести выборы в Донбассе вместе с местными выборами в других украинских областях 31 октября 2020 года.