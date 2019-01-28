В ОБСЕ рассказали о новом плане по Донбассу

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик раскрыл подробности нового плана по урегулированию ситуации в Донбассе.

«В течение последних лет мы увидели, что именно в Минских соглашениях является не совсем чётким. Важный момент в том, что для реализации центрального элемента — проведения местных выборов — требуется помощь извне», — сказал он в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung.

По его словам, организовать такие выборы может только ООН, поскольку на ОБСЕ лежит функция наблюдателей.

Сайдик сообщил, что план предусматривает появление в регионе переходной администрации ООН, которая будет следить за его выполнением. Также предполагается создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса наподобие ранее созданного на Балканах.

Дипломат добавил, что численность миротворческой миссии ООН пока не рассчитывалась, однако он считает, что число будет меньше заявленных 20 тыс.

Документ, который уже был представлен на заседании СМИД ОБСЕ в Милане, должны утвердить участники «нормандской четвёрки».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос о миротворческой миссии.