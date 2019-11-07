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В ОБСЕ рассчитывают на снятие Киевом обвинений с Вышинского

07 ноября 2019, 13:54  •  109 • Украина
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир рассчитывает, что с журналиста Кирилла Вышинского на Украине будут сняты все обвинения.
 
РИА Новости
 

«Я желаю этого и надеюсь, что так и будет», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, считает ли он возможным, что на следующем судебном заседании с Вышинского снимут обвинения.

По его словам, освобождение Вышинского стало очень важным событием для свободы СМИ.

«Это имеет также важное значение для отношений России и Украины, особенно потому, что это происходило параллельно с освобождением Олега Сенцова, Романа Сущенко и украинских моряков. Так что да, я надеюсь, что все обвинения будут сняты», — добавил он.

Ранее Вышинский заявлял, что не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по состоянию здоровья.

Как отмечали в ОБСЕ, дело и освобождение Вышинского являются особыми.

В конце августа в МИД России заявили, что рассчитывают на полное оправдание журналиста по всем пунктам предъявленных ему на Украине обвинений. 

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