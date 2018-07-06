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В ОБСЕ призвали Украину пересмотреть законопроект о блокировке сайтов
06 июля 2018, 22:24 • 41 • Украина
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу рассматриваемого на Украине законопроекта о национальной безопасности в информационной сфере.
© Global Look Press
В обращении к властям Украины, размещённом на сайте организации, Дезир заявил, что данный законопроект может поставить под угрозу свободный доступ украинских граждан к информации в интернете.
«Я призываю законодателей серьёзно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ», — заявил Дезир.
Он отметил, что в законопроекте отсутствуют положения, обеспечивающие судебный контроль и надлежащий процесс принятия решений о блокировке доступа к информационным интернет-ресурсам.
Дезир также предложил помощь организации для приведения законопроекта в соответствие с рекомендациями ОБСЕ и международными стандартами.
Как сообщается, законопроект о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере позволит правоохранительным органам Украины блокировать интернет-ресурсы без решения суда.
Ранее в ОБСЕ прокомментировали отказ во въезде российским журналистам на Украину.
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