В ОБСЕ призвали Украину пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу рассматриваемого на Украине законопроекта о национальной безопасности в информационной сфере.

В обращении к властям Украины, размещённом на сайте организации, Дезир заявил, что данный законопроект может поставить под угрозу свободный доступ украинских граждан к информации в интернете.

«Я призываю законодателей серьёзно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ», — заявил Дезир.

Он отметил, что в законопроекте отсутствуют положения, обеспечивающие судебный контроль и надлежащий процесс принятия решений о блокировке доступа к информационным интернет-ресурсам.

Дезир также предложил помощь организации для приведения законопроекта в соответствие с рекомендациями ОБСЕ и международными стандартами.

Как сообщается, законопроект о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере позволит правоохранительным органам Украины блокировать интернет-ресурсы без решения суда.

Ранее в ОБСЕ прокомментировали отказ во въезде российским журналистам на Украину.