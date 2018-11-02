В ОБСЕ призвали Киев обсудить закон о госязыке с нацменьшинствами

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали Украину привести законопроект о государственном языке в соответствие с международными стандартами и обсудить его с национальными меньшинствами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера.

«По нашему мнению, этот закон перед окончательным принятием должен быть приведён в соответствие с международными стандартами, должно пройти обсуждение с меньшинствами», — сказал Заньер.

Также он надеется, что Киев будет действовать в этом направлении.

«Мы также отметили, что в законопроекте содержится своего рода оттенок принуждения в виде инспекций, штрафов и так далее. Мы обычно не рекомендуем такой подход», — подчеркнул комиссар ОБСЕ.

Ранее Заньер в интервью газете «Известия» заявлял, что в ОБСЕ обеспокоены законом об образовании на Украине.