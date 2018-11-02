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В ОБСЕ призвали Киев обсудить закон о госязыке с нацменьшинствами
02 ноября 2018, 10:24 • 73 • Украина
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали Украину привести законопроект о государственном языке в соответствие с международными стандартами и обсудить его с национальными меньшинствами.
AFP
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера.
«По нашему мнению, этот закон перед окончательным принятием должен быть приведён в соответствие с международными стандартами, должно пройти обсуждение с меньшинствами», — сказал Заньер.
Также он надеется, что Киев будет действовать в этом направлении.
«Мы также отметили, что в законопроекте содержится своего рода оттенок принуждения в виде инспекций, штрафов и так далее. Мы обычно не рекомендуем такой подход», — подчеркнул комиссар ОБСЕ.
Ранее Заньер в интервью газете «Известия» заявлял, что в ОБСЕ обеспокоены законом об образовании на Украине.
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