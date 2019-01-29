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В ОБСЕ получили письмо с отказом Киева от допуска наблюдателей от России на выборы

29 января 2019, 15:24  •  79 • Политика
Как заявил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер, организация получила официальное требование МИД Украины отказать в допуске наблюдателям от России по линии ОБСЕ на президентские выборы.
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в самое ближайшее время опубликует список долгосрочных наблюдателей, которые были предложены властям Украины для аккредитации на президентских выборах. Об этом журналистам заявил официальный представитель БДИПЧ Томас Раймер
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев не будет принимать российских наблюдателей по линии ОБСЕ, что является грубым нарушением международных договоренностей. При этом все государства - участники организации взяли на себя обязательства приглашать сотрудников бюро для наблюдения за выборами.
"В соответствии с форматом миссии мы уже направили запросы всем государствам - членам ОБСЕ о направлении наблюдателей для участия в миссии БДИПЧ", - прокомментировал ситуацию Раймер в интервью РИА ФАН, подтвердив факт получения письма с требованиями Киева.

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