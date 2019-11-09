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В ОБСЕ положительно оценили начало разведения сил в Петровском
09 ноября 2019, 21:09 • 21 • Украина
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) поприветствовала начало разведения сил самопровозглашённой Донецкой народной республики и ВСУ в районе Петровского.
© Alexander Rekun/Global Look Press globallookpress.com
«ОБСЕ приветствует начало разведения в Петровском. Мы будем и дальше мониторить ситуацию здесь с помощью установленной в этом районе видеокамеры и беспилотников», — приводит Донецкое агентство новостей слова представителя миссии.
Ранее стало известно о начале отвода сил у Петровского в Донбассе.
Сообщалось, что в ДНР в районе Петровского выпустили сигнальную ракету, обозначив таким образом готовность приступить к отводу войск.
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