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В ОБСЕ подтвердили случаи обстрелов в районе нахождения СММ в Донбассе

31 мая 2018, 21:39  •  63 • Украина
В пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили, что в четверг, 31 мая, специалисты миссии зафиксировали значительное число обстрелов и на время передислоцировались в безопасные места.
 
© AFP
 

«Сотрудники СММ в районе Донецкой фильтровальной станции 31 мая зафиксировали значительное число обстрелов, в связи с чем им пришлось временно передислоцироваться в более безопасные места», — говорится в сообщении ОБСЕ, поступившем в RT.

Отмечается, что инспекторы смогли вернуться примерно через полчаса, когда убедились, что это безопасно.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что украинские военные обстреляли колонну автомобилей, в которых находились представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС республики.

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