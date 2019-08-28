В ОБСЕ оценили решение суда в Киеве освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир приветствует освобождение из-под стражи руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Я приветствуют предварительное освобождение журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского сегодня в Киеве. Я призывал к его освобождению и много раз вмешивался в это дело», — написал он в Twitter.

I welcome pre-trial release of #RIA Novosti journalist Kirill #Vyshinsky today in Kyiv #Ukraine. I called for his release & intervened on this many times. I call for the release of all other detained journalists & authors in #OSCE region like #Sushchenko & #Sentsov in #Russia. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) August 28, 2019

28 августа суд в Киеве отпустил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Сам журналист считает абсурдными выдвинутые против него обвинения.

В Кремле отметили, что приветствуют это решение суда.