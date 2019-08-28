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В ОБСЕ оценили решение суда в Киеве освободить Вышинского
28 августа 2019, 15:39 • 48 • Украина
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир приветствует освобождение из-под стражи руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
© РИА Новости
«Я приветствуют предварительное освобождение журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского сегодня в Киеве. Я призывал к его освобождению и много раз вмешивался в это дело», — написал он в Twitter.
28 августа суд в Киеве отпустил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Сам журналист считает абсурдными выдвинутые против него обвинения.
В Кремле отметили, что приветствуют это решение суда.
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