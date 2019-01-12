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В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента

12 января 2019, 03:39  •  55 • Политика
Представитель ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир направила официальное письмо главе украинского МИД Павлу Климкину с резкой критикой его идеи о недопущении российских наблюдателей на выборы президента. В своём обращении Гисладоттир выразила надежду, что украинское руководство впредь будет соблюдать европейские принципы при принятии своих решений.
В ОБСЕ возмущены желанием Киева запретить присутствовать на выборах президента наблюдателям из России и отметили, что подобное решение может запятнать репутацию Украины, передаёт информагентство Утро.ру.
Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир направила официальное письмо главе украинского внешнеполитического ведомства Павлу Климкину с резкой критикой его очередных антироссийских заявлений.
"Я хотела бы напомнить, что государства - участники ОБСЕ обязались приглашать наблюдателей из любых других государств - участников ОБСЕ", - отметила возмущённая Гисладоттир.
Кроме того, представитель ОБСЕ пояснила Климкину, какие положения европейского законодательства нарушает Киев своим поведением.
В конце своего письма Гисладоттир выразила надежду, что украинское руководство примет её рекомендации и начнёт соблюдать важные европейские принципы при принятии будущих решений, в том числе и в вопросе аккредитации наблюдателей на выборы президента.

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