Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Берия. Руководитель Атомного проекта - демонизирован и оболган
Прекращено соглашение между Россией и Украиной о поставках вооружения
Евгений Спицын. Соцопрос: ни женщинам, ни мужчинам не нужна порядочность
Путину доложили об энергетических рекордах страны
Главная / Украина

В ОБСЕ отметили снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе

29 марта 2018, 22:09  •  54 • Украина
В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметили снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил первый замглавы миссии на Украине Александр Хуг.
 
РИА Новости
 

«Количество нарушений прекращения огня за последнее время снизилось. Особенно эта тенденция наблюдалась после подтверждения сторонами приверженности прекращению огня», — цитирует Хуга РИА Новости.

При этом он отметил, что в последнюю неделю зафиксирована «повышающаяся тенденция».

«Мы всегда приветствуем намерения сторон снова подтвердить приверженность прекращению огня, которое начинается в 00:01 30 марта», — добавил он.

Ранее специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что стороны конфликта в Донбассе смогут «поставить точку в течение этого года».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

54
Источник
Похожие новости
29 марта 2018, 12:24
Саакашвили обвинил сотрудников правоохранительных органов Украины в ограблении
28 марта 2018, 23:24
Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО
29 марта 2018, 15:39
В СБУ прокомментировали ситуацию с заочно арестованным в России украинским пранкером

Загрузка...
29 марта 2018, 18:54
Прекращено соглашение между Россией и Украиной о поставках вооружения
29 марта 2018, 22:09
В ОБСЕ отметили снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе
29 марта 2018, 22:09
В «Нафтогазе» надеются договориться с «Газпромом» о добровольной выплате долга
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 марта 2018, 13:39
Лавров разрешил странам мира отзывать дипломатов из России по своему усмотрению
24 марта 2018, 04:09
Версия: Буддийский монах сподвиг Яценюка вывезти золото скифов с Украины в США
24 марта 2018, 18:54
Страны Евразийского союза не поддерживают Россию в конфронтации с Британией
23 марта 2018, 10:24
Анкару предупредили на языке «Точки» и «Градов»
25 марта 2018, 23:24
Евросоюзу стало не до «брекзита»
28 марта 2018, 07:24
Кемерово: мрази пляшут на костях (Романов Роман)
26 марта 2018, 09:54
Ответные меры флота и ВКС России заставили США изменить вектор удара по Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.