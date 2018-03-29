В ОБСЕ отметили снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметили снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил первый замглавы миссии на Украине Александр Хуг.

«Количество нарушений прекращения огня за последнее время снизилось. Особенно эта тенденция наблюдалась после подтверждения сторонами приверженности прекращению огня», — цитирует Хуга РИА Новости.

При этом он отметил, что в последнюю неделю зафиксирована «повышающаяся тенденция».

«Мы всегда приветствуем намерения сторон снова подтвердить приверженность прекращению огня, которое начинается в 00:01 30 марта», — добавил он.

Ранее специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что стороны конфликта в Донбассе смогут «поставить точку в течение этого года».