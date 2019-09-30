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В ОБСЕ обеспокоены лишением лицензии телеканала «112 Украина»

30 сентября 2019, 19:54  •  88 • Украина
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что лишение телеканала «112 Украина» лицензии на вещание вызывает беспокойство.
 
© Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Я надеюсь, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины найдёт решение для сохранения плюрализма в сфере медиа», — говорится в заявлении Дезира на сайте ОБСЕ.

Представитель организации отметил, что важно обеспечить разнообразие вещания.

Он также добавил, что необходимо соблюдать все требования закона.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже назвал лишение телеканала «112 Украина» лицензии на вещание безосновательным.

26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу «112 Украина».

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