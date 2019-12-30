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В ОБСЕ назвали важным шагом обмен между Киевом и Донбассом
30 декабря 2019, 03:10 • 38 • Украина
Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик назвал важным шагом состоявшийся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными народными республиками Донбасса.
Reuters
«Я искренне приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц согласно общему решению контактной группы, принятому 23 декабря 2019 года при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — цитирует его ТАСС.
Сайдик призвал стороны конфликта продолжить усилия для урегулирования ситуации и реализации Минских соглашений.
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Украина и самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождённых лиц.
Процедура обмена пленными состоялась в Донбассе 29 декабря. По информации украинской стороны, ДНР и ЛНР передали Киеву 76 лиц.
Обмен в Донбассе также приветствовали США, ФРГ и Франция.
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