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В ОБСЕ назвали лето нынешнего года самым спокойным периодом с начала конфликта в Донбассе
22 августа 2018, 22:09 • 38 • Украина
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что лето 2018 года оказалось самым спокойным периодом в Донбассе с начала вооружённого конфликта на Украине.
© РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В этом году мы наблюдаем самое спокойное лето с начала конфликта», — сказал он.
Сайдик также добавил, что с августа не было зафиксировано ни одного убитого среди гражданского населения, при этом мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила лишь о трёх пострадавших.
Ранее стало известно, что новое перемирие в Донбассе было согласовано контактной группой на встрече в Минске.
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