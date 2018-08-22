В ОБСЕ назвали лето нынешнего года самым спокойным периодом с начала конфликта в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что лето 2018 года оказалось самым спокойным периодом в Донбассе с начала вооружённого конфликта на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом году мы наблюдаем самое спокойное лето с начала конфликта», — сказал он.

Сайдик также добавил, что с августа не было зафиксировано ни одного убитого среди гражданского населения, при этом мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила лишь о трёх пострадавших.

Ранее стало известно, что новое перемирие в Донбассе было согласовано контактной группой на встрече в Минске.