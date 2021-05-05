В ОБСЕ напомнили странам Балтии о свободе слова и СМИ

Информационное пространство Прибалтики зачищается от всего русского

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру опубликовала коммюнике «в отношении права средств массовой информации свободно собирать, сообщать и распространять информацию, новости и мнения, независимо от государственных границ», в котором напомнила всем странам-участницам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о необходимости соблюдать свободу слова.

Накануне российская делегация в ОБСЕ обратилась к Рибейру с призывом дать оценку притеснению российских журналистов и СМИ в странах Балтии.

В коммюнике признаётся, что в некоторых государствах – членах ОБСЕ действительно существует такая проблема, как притеснение СМИ, когда журналистам не только всячески препятствуют в их работе, но и устраивают гонения на представителей определённых изданий. Что, по мнению Терезы Рибейру, идёт вразрез с обязательствами, которые взяли на себя все страны – участники ОБСЕ. Об ограничении свободы СМИ можно говорить лишь в том случае, когда речь идёт о пропаганде войны, отметила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Рибейру рекомендует «воздерживаться от стигматизации, в том числе путём применения ярлыка «иностранный агент» в отношении работников средств массовой информации и самих СМИ, прибывающих из другого государства-участника или имеющих финансовые связи с различными структурами в другом государстве-участнике».

В том случае, если происходит ограничение прав журналистов, средства массовой информации

«всегда должны иметь доступ к средствам правовой защиты в рамках функционирующей и независимой судебной системы. Ограничение свободы средств массовой информации ради политической целесообразности часто приводит к цензуре. Если цензура однажды начнётся, её уже трудно будет остановить»,

– говорится в коммюнике ОБСЕ.

Несмотря на многочисленные заявления международных организаций ситуация со свободой слова, особенно в странах Балтии и на Украине, остаётся «крайне напряжённой», напоминают в МИД Российской Федерации. В этих странах журналисты подвергаются гонениям, там процветает дискриминация СМИ и цензура.

«Стремительно деградирует ситуация и в информпространстве в странах Прибалтики, где сотрудники медиа сталкиваются с настойчивым преследованием со стороны силовых структур»,

– отметили во внешнеполитическом ведомстве России.

По мнению заместителя постпреда России при ОБСЕ Максима Буякевича, в странах Балтии ситуация не изменится, сколько бы заявлений ни было сделано, сколько бы коммюнике ни было опубликовано. Потому что главной причиной гонений на русскоязычные СМИ и журналистов является тотальная зачистка информационного пространства стран Балтии от всего русского.