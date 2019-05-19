«В общих интересах»: в Кремле заявили об отсутствии предложений от США по встрече Путина и Трампа

Кремлю известно о намерениях США провести встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, и вполне возможно, что такие переговоры состоятся. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако, по его словам, никакого конкретного предложения по этому поводу американской стороной пока сформулировано не было, в том числе и в ходе визита госсекретаря Майка Помпео в Сочи 14 мая. При этом Песков обратил внимание на непредсказуемость позиции Вашингтона. Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь отметил, что двусторонние переговоры были бы выгодны для всех.

Конкретных предложений по встрече на высшем уровне между Россией и США со стороны Вашингтона ещё не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы слышали слова о намерениях, но пока сформулированного предложения о проведении такой встречи не последовало до сих пор», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Песков напомнил, что во время саммита G20 в Аргентине в конце ноября — начале декабря 2018 года была запланирована встреча Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, однако США в последний момент отменили её.

«В Аргентине была отменена встреча, которая уже была согласована, и она была отменена менее чем за 24 часа. В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна исходить от американской стороны», — добавил он.

Тем не менее Россия к встрече Путина и Трампа готова, причём рассматриваются совершенно разные форматы, подчеркнул Песков.

«Мы надеемся, что такая встреча будет, однако здесь может быть много вопросов, потому это может быть встреча на ногах, совсем краткая, это может быть встреча где-то в кулуарах. Или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня полноформатная встреча, что, наверное, было бы более необходимо, исходя из общих интересов», — отметил пресс-секретарь президента.

Помощник президента России Юрий Ушаков убеждён, что переговоры Путина и Трампа были бы выгодны для всех.

«Это всем выгодно, чтобы президенты двух ведущих стран сели и спокойно поговорили», — сказал он.

«Вряд ли кто-то осмелится делать прогнозы»

Говоря о состоянии отношений между Россией и США, Песков указал на переменчивость Вашингтона в этом вопросе. По его мнению, невозможно предугадать то, как будут развиваться двусторонние отношения в следующие два года.

«Действительно, позиция президента Трампа и позиция американской стороны по многим вопросам подвержена стремительным изменениям, поэтому здесь нужно дождаться каких-то исчерпывающих разъяснений… Вряд ли кто-то осмелится и пойдет на то, чтобы делать прогнозы относительно будущего наших двусторонних отношений на ближайшие два года», — отметил он.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Стоит отметить, что 14 мая состоялись российско-американские переговоры — Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров приняли в Сочи госсекретаря США Майка Помпео. Основными темами были стратегическая безопасность и разоруженческая политика.

«Одной ключевой темы не было. Наверное, можно сказать, что вопросы стратегической безопасности и разоруженческой тематики, они, безусловно, сейчас ставятся во главу угла. Этой теме было уделено много внимания, и президент через Помпео передал свою аргументированную позицию», — подметил Дмитрий Песков.

Путин и Помпео затронули и вопрос о возможном проведении переговоров президентов двух стран на саммите G20 в Японии в конце июня. Однако Помпео не выступил с конкретными предложениями о встрече на высшем уровне.

Отметим, что российская сторона оценивает прошедшие 14 мая переговоры в положительном ключе.

«Нет, прорыва пока, конечно, не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Помощник президента 14 мая отмечал, что обе стороны заинтересованы в улучшении двусторонних отношений.

«США и Россия могут сотрудничать»

Американская сторона тоже положительно оценила прошедшую встречу.

«Сегодняшние встречи стали позитивным шагом вперёд. США и Россия продемонстрировали в прошлом, что могут сотрудничать по ключевым международным вопросам. Мы призываем Россию работать с нами, чтобы изменить траекторию отношений на благо обеих наций», — написал Помпео в Twitter.

Today’s meetings were a positive step forward. U.S. & #Russia have demonstrated in the past that we can cooperate on key international issues. We urge Russia to work with us to change the trajectory of the relationship for the benefit of both nations. pic.twitter.com/LDoixnsTVe — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 14 мая 2019 г.

Позже, в интервью Fox News Radio, американский госсекретарь назвал три сферы, в которых Россия и США могли бы сотрудничать — борьба с международным терроризмом, урегулирование конфликта в Афганистане и денуклеаризация Корейского полуострова.

«Когда я был директором ЦРУ, мы сотрудничали в сфере борьбы с терроризмом во всём мире, обменивались информацией о террористических угрозах между нашими двумя странами. Я точно могу сказать, что благодаря информации, которую предоставили нам россияне, мы обеспечили безопасность американских граждан, и я знаю также, что мы спасли жизни россиян за счёт информации, которой мы располагали», — сказал он.

Стоит отметить, что эта встреча стала продолжением дискуссии, начатой Путиным и Трампом 3 мая в ходе телефонного разговора. Тогда американский лидер выразил надежду на улучшение отношений между странами, отметив, что для этого существует «колоссальный потенциал».