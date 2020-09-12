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В Общественной палате указали на высокую активность избирателей

12 сентября 2020, 13:45  •  23 • Политика
Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в субботу, 12 сентября, сообщил о более высокой явке по итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября, чем во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
«Перед этими выборами многие говорили, что явка будет меньше. Мы видим обратную ситуацию: уже сейчас, по итогам первого дня (досрочного) голосования, мы можем констатировать, что активность людей даже больше, чем на общероссийском голосовании [по поправкам к Конституции]», — приводит слова Григорьева ТАСС.
С 11 по 13 сентября в 83 российских субъектах проходят выборы, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Пензенская, Курская и Ярославская области, а также Республика Татарстан) проводятся довыборы депутатов Госдумы, в 11 — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы глав субъектов. Руководителей еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.
Проголосовать дистанционно можно 11 и 12 сентября. В качестве единого дня голосования выбрано 13 сентября.
11 сентября сообщалось, что явка на онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве в первый день составила 75,05%.

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