В Общественной палате просят МВД проверить социально опасных блогеров

Общественники обратились к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить ряд представляющих опасность российских блогеров. Копии обращения, авторами которого стали первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и председатель международного центра «Поколение права» Андрей Андреев, направлены главе Роскомнадзора Александру Жарову и руководителю Росмолодежи Александру Бугаеву.

«Откровенная неэтичность, социальная агрессия и одиозность отдельных пранкеров российского сегмента YouTube и соцсетей вызвала широкую тенденцию подражательства. Например, крупнейший видеоблог отечественного пранкера Эдварда Била расширил количество интернет-хэштегов #пранк на всем пространстве Рунета в два раза. При этом сам блогер, снимая моральные и физические унижения людей на видео под видом розыгрыша, просто зарабатывает на этом деньги. Более того, допускает демонстрацию неуважения к общественным правилам и устоям, а также к органам правопорядка. В одном из последних выпусков он предумышленно врезается в машину ГИБДД. Зачастую подобные акции носят постановочный характер. Однако это не умаляет ответственности человека за совершенное деяние, - говорится в переданном в «КП» документе. - Не менее шокирует и угрожает здоровью граждан контент блогера RED21 (Володя Ржавый), также размещаемый на YouTube-площадке. Подобные формации коммерческого «хайпа» крайне разнообразны, однако ответственности за распространение подобного контента в России нет».

RED21 (Володя Ржавый)Фото: скриншот видео

Второй проблемой в Рунете названы медиапроекты, которые «мимикрируют под социально-значимые явления».

«Действия объединений, таких, как «Лев против» (борются с курением и распитием алкоголя в общественных местах. - Ред.), «СтопХам» (против нарушений водителями ПДД. - Ред.) в их настоящем виде не приводят к реальным решениям проблем. Рейды данных сообществ носят деструктивный характер и создают напряжение в обществе, демонстрируя молодежи примеры хамства и агрессии. А зачастую провоцируют насилие и порождают негативные ответные реакции и движения-антагонисты («АнтиСтопХам», «Пацаны За»). В целях усиления оперативного правоприменительного реагирования на подобные интернет-проекты, провоцирующие популяризацию незаконных или опасных для жизни действий, просим вас поручить соответствующим службам провести проверку данных YouTube-каналов на наличие нарушений действующего законодательства РФ и при необходимости принять адаптивные меры», - пишут общественники.

Рейды "СТОПхама" носят деструктивный характер и создают напряжение в обществеФото: Евгения ГУСЕВА

Они также предлагают МВД России совместно с Роскомнадзором и Росмолодежью расширить компетенции АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (сейчас этот контент находится вне поля его деятельности) и региональный реестр народных дружин.

«Предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)», - сказано в документе.

По мнению авторов, для них можно разработать единый «Этический кодекс поведения дружинника», который отрегулирует манеры тех, кто совершает рейды.

«Социально опасный пранк, когда детей призывают обливаться кипятком или снимать моральные и физические унижения людей на видео, - злободневный вызов. И у нас нет достаточного инструментария, чтобы оперативно на него отвечать. Те же фильтры YouTube отслеживают далеко не весь контент, а в компетенции Центра мониторинга при Росмолодежи данная проблематика не включена. Вот ролики и висят годами, собирая все больше лайков и подражателей, - заявил «КП» адвокат Андрей Андреев. - Еще одна проблема - псевдо-полицейские организации и движения, которые самовольно взяли на себя контроль над общественным порядком. Инструментарий их работы порой вызывает вопросы: например, рейды «Лев против» или «СтопХам» зачастую провоцируют насилие, драки и показывают плохой пример молодежи. Мы призываем их вывести свою деятельность в правовое поле и предлагаем расширить компетенции народных дружин. Работе дружин необходим кодекс этики, в том числе в Сети».

«Отдельно хотелось бы заострить внимание на том, что гражданские свободы и демократические ценности порой понимаются некоторыми людьми крайне превратно, толкуются как вседозволенность, - пояснил «КП» член Общественной палаты Артем Кирьянов. - Необходимо на законодательном, нормативном и правоприменительном уровне сформировать четкие «правила игры», расставить этические акценты поведения людей и объединений граждан, претендующих на почетное во всех смыслах звание гражданского активиста».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Пранкер ЛЕКСУС (Алексей Столяров):

«Главное, чтобы органы правопорядка делали свою работу»

- Я всегда выступал за то, что у нас достаточно инструментов для того, чтобы соблюдать законы в РФ. Для этого необязательно иметь организации, которые будут следить за интернетом. Достаточно, чтобы органы правопорядка делали свою работу. Соцсети человека, который распространял информацию по «Зимней вишне», в России не заблокированы, несмотря на решение суда. Группы, разжигающие поддержку террористов, также не блокировались. Зато силы брошены на Telegram и другие соцсети. Так, может, лучше менять что-то внутри исполнительной системы?