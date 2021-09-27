В Общественной палате оценили законопроект о региональной власти

Замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб в понедельник, 27 сентября, прокомментировал «Известиям» внесенный в Госдуму законопроект о региональной власти, в частности положение, согласно которому высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта федерации.

По его словам, на данный момент существует слишком большой разброс в вариациях названий губернаторов и глав регионов, притом что все субъекты равны, согласно Конституции. Он указал, что это вызывает путаницу не только у рядовых граждан и журналистов, но и затрудняет внешние контакты, так как за рубежом разницу между должностями глав субъектов не очень понимают.

«Я считаю, что здесь, если у нас система и закон один и права и обязанности у всех одни, я думаю, что приведение к общему знаменателю — это вполне логично», — подчеркнул он.

Говоря еще об одном положении проекта, согласно которому губернаторы могут избираться более двух сроков подряд, Гриб выразил уверенность, что решения об этом должны принимать на уровне регионов.

«У нас федеративное государство, и я считаю, что эти права должны отходить местной законодательной власти. Она сами вправе ограничивать или не ограничивать, сколько сроков избирается глава субъекта», — указал он.

Также он назвал правильным положение документа, при котором уравниваются до пяти лет сроки исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.

«Я думаю, что в этом плане даже не будет дискуссий, то есть четыре и пять лет — не такая больная разница, но единый срок нужен для стабильности системы государственной власти», — добавил Гриб.

Речь идет о законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который ранее в этот день внесли в Госдуму председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Крашенинников подчеркнул, что документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле осведомлены о внесении законопроекта, однако комментировать документ пока рано.

22 декабря 2020 года в Москве начала работу комиссия Госсовета по оценке эффективности деятельности региональной власти. Во время мероприятия обсуждались перспективы работы с учетом нововведений, в том числе вхождение в состав, помимо губернаторов и министров, мэров и других руководителей муниципального уровня.