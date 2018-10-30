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В обществе напряжение из-за разницы доходов, но налоги повышать все равно не будут. Коротченко о позиции Минфина

30 октября 2018, 14:24  •  74 • Политика
Главный редактор журнала «Национальная оборона» прокомментировал сообщения о возможном повышении налога на роскошь.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко откликнулся на дискуссию о разнице в доходах самых богатых и самых бедных граждан России и возможном повышении налога на роскошь.
Силуанов рассказал о напряжении в обществе, которое возникло из-за разницы доходов, отметил Коротченко. Но налоги для богатых увеличивать не будут, напомнил он об официальной позиции Минфина России.
Слухи о возможном повышении налога для богатых возникли после того, как вице-премьер - глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире программы «Познер» обсудил с Владимиром Познером ситуацию с неравенством благосостояния в стране.
Познер напомнил, что, по статистике, 10% самых обеспеченных граждан России владеют 82% богатств страны. В ответ Силуанов признал, что напряжение в обществе из-за такой ситуации имеется, однако отметил, что правительство уже повысило налоги на роскошную недвижимость, автомобили, яхты и т. п., и изменений налогового законодательства в ближайшие шесть лет не предвидится.

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