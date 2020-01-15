«В обществе четко обозначился запрос на перемены»

В среду, 15 января, Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. В своем обращении к парламенту президент обозначает важнейшие, на его взгляд, направления для развития страны. Ранее стало известно, что в этом году особое внимание планируется уделить теме реальных доходов населения. Как рассказали в Кремле, на мероприятие, которое проходит в ЦВЗ «Манеж», приглашены около 1,3 тыс. гостей, аккредитованы примерно 900 российских и зарубежных журналистов. Ключевые цитаты из выступления президента — в трансляции «Известий».

О задачах

«Послание Федеральному собранию впервые оглашается в самом начале года. Нам надо быстрее, не откладывая, решать масштабные задачи, перед которыми стоит страна. Они отражены в национальных проектах».

О запросе на перемены

«В нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперед и сами стремятся двигаться вперед, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что и как надо менять там, где они живут. (...) Темпы изменений должны нарастать с каждым годом с ощутимым для граждан результатом. Судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет».

О демографии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Сегодня нас почти 147 млн человек, но мы вступили в очень сложный демографический период. Его сложность заключается в том, что в какой-то момент нам удалось выйти на естественный прирост населения. Но сейчас семьи составляют представители малочисленного поколения, рожденного в «девяностые». Вот в чем напряженность текущего демографического процесса».

О поддержке семьи

«Мы должны работать по всем направлениям поддержки семьи. Но есть острейшая проблема — низкие доходы значительной части наших граждан. Порядка 80% всех семей, имеющих низкие доходы, — это семьи с детьми. Часто, даже если работают оба родителя, доход остается очень низким».

«С января текущего года семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека, уже будут получать выплаты на первого и всех последующих детей».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Дополнительно предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума для родителей детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января 2020, текущего, года. Кого затронет эта мера и как она должна действовать? Выплаты должны получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть со сложной, очень сложной ситуацией. (…) Нужно сделать эту процедуру (оформления. — Ред.) максимально простой и комфортной для граждан, чтобы они могли легко всё оформить».

«Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей, чтобы доходы наших граждан, в первую очередь тех, кто поднимает на ноги детей, были достаточными для достойной жизни».

О решении проблемы бедности

«Регионы начали внедрять механизмы социального контракта, но влияние на решение проблемы бедности пока слабое. Прошу расширить финансовую поддержку регионов и пересмотреть сами принципы социального контракта, чтобы внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации. Будет учитываться не количество заключенных контрактов, а реальное снижение бедности».

О материнском капитале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Мы продлим программу маткапитала как минимум до 2026 года. Такой шаг надо сделать обязательно. Но сегодня только этого недостаточно. Нам нужно поддержать молодых людей, тех, кто мечтает о детях. Такая поддержка даст семье возможность подготовиться к рождению второго ребенка. Но можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. рублей. Право на дополнительные средства семья получит при рождении второго ребенка. Итоговая сумма составит 616 617 рублей».

«Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. В целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Для целого ряда регионов, городов, областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома. Напомню также, что льготную ставку ипотеки, 6%, для семей с двумя и более детьми, мы распространили на весь срок кредита, в результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло в 10 раз сразу».

О питании для школьников и инфраструктуре в школах

«Когда ребенок идет в школу, у мам появляется время, есть возможность получить дополнительный доход, но и расходы семьи возрастают, забот прибавляется. И на этом этапе ее также нужно поддержать. В этой связи предлагаю обеспечивать бесплатным питанием всех учеников начальной школы».

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

«Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения — и, безусловно, качественными продуктами. В тех школах, где есть техническая возможность, бесплатное питание должно предоставляться с сентября 2020 года. Дети во всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным питанием».

О равенстве для учеников

«Все должны себя чувствовать в равных условиях: не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Мне говорят, даже в советское время не было таких мер поддержки, но и расслоения в обществе такого не было. Я думаю, эта мера будет оправдана».

О доплатах учителям

«Ближе всего к ученикам — их классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, — это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета».

О развитии вузов в регионах

«В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. Нам важно сохранить доступность равного высшего образования. В приоритетном порядке это коснется региональных вузов и тех территорий, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров.

Необходимо с участием бизнеса и работодателей заняться развитием вузов в регионах, системы переподготовки преподавателей, чтобы выпускники могли начать работу на родине. Высшая школа должна быстро на это реагировать».

О системе здравоохранения

«Уровень детской смертности в России достиг исторического минимума. Этот показатель в России меньше, чем во многих западных странах».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«<Средняя продолжительность жизни в России выросла>, но человека, который каждый день вынужден за много километров ехать в поликлинику, мало интересует средняя продолжительность жизни. Поэтому сейчас нам нужно сконцентрировать внимание на первичном звене системы здравоохранения. Именно здесь у нас есть самые чувствительные проблемы».

«Смысл работы ФАПов не в том, чтобы выписывать справки, у специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям. Я прошу ОНФ взять под контроль ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Предстоит отремонтировать поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи. На это мы дополнительно выделяем 550 млрд рублей».

О доступности лекарств

«В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, чтобы путаницы здесь больше не было».

«Также уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. Я прошу Правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать».

Об экономической устойчивости

«Федеральный бюджет вновь стал профицитным, федеральные резервы уверенно покрывают внешний долг. Я говорю не об абстрактных показателях — они прямо связаны с повседневной жизнью людей, с выполнением социальных обязательств перед людьми».

«Результатом работы правительства и Банка России стала ценовая стабилизация. По итогам прошлого года инфляция составила 3%. Да, на некоторые товары цены выросли сильнее, но в целом инфляция находится на предсказуемом уровне. Сейчас, опираясь на макроэкономический фундамент, нужно создать условия для роста реальных доходов граждан. Это важнейшая задача для Центрального банка и правительства».

«В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы добиться такой динамики, нужно запустить новый инвестиционный цикл».

О привлечении инвестиций

«Мы договорились в течение шести лет не менять инвестиционные условия для бизнеса. Нужно ускорить принятие законопроекта по защите капиталовложений. Поддержку должны получить деловые инициативы малого и среднего бизнеса».

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

«Инвестиционный налоговый вычет используется редко, региональные бюджеты из-за этого пустеют. Предлагают компенсировать им две трети расходов от применения налогового вычета за счет федерального бюджета».

«Внес в Думу поправки, которые убирают размытые рамки в сфере экономических преступлений. Правоохранительные органы должны теперь доказать, что компания изначально создавалась под незаконные цели».

Об экологии и технологиях

«До конца года не менее 80 из 300 предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии. <...> Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны. В целом переходить на экономику замкнутого цикла. И с 2021 года переходить на систему, при которой производители товаров несут ответственность по их утилизации. Загрязнитель платит».

«Россия готова поддержать проекты как российских, так и западных ученых, связанные с экологией».

«Сегодня скорость технологических изменений многократно возрастает. И мы должны создать собственные стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее. Уверен, что в этом мы способны достичь такого же прорыва, как и в оборонной сфере».

«Крупные компании должны помнить о социальной и экологической ответственности. Принят закон о квотировании вредных выбросов: нужно быстрее переходить от плана к действиям. Сформировать полноценную систему экологического мониторинга».

О цифровых технологиях и бесплатном интернете

«Нужно создать правовые финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов могли стать сильными устойчивыми компаниями. Считаю правильным ускорить цифровую трансформацию экономии и осуществлять ее на основе программных продуктов отечественного производства».

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«Мы создали крупнейшую систему цифрового телевидения — одну из самых современных в мире. Охват выше, чем во Франции и Швейцарии. Россия — одна из немногих стран, где есть свои соцсети и мессенджеры. Предлагаю по всей стране обеспечить бесплатный доступ к важным отечественным интернет-сервисам, чтобы люди не платили за интернет-трафик».

Об исторической памяти

«Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России будет создан крупнейший, самый полный архив документов, кино- и фотоматериалов, доступных как для жителей нашей страны, так и для граждан других стран. Такая работа — наш долг».

Об устойчивости в мире

«Время требует осознания нашей общей ответственности. Подать пример должны пять ядерных держав».

О Конституции

«Величие России неотделимо от жизни каждого гражданина. В этой гармонии сильной державы и благополучии людей вижу основу нашей жизни. Конституция была принята более четверти века назад. Положение дел кардинально изменилось. Потенциал Конституции 1993 года не исчерпан. Вместе с тем высказывания на тему изменения ее уже прозвучали, поэтому считаю возможным высказать и свою позицию. Предлагаю внести на обсуждение ряд конституционных поправок. Первое — Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным».

О выборах президента и назначении премьер-министра

«Предлагаю ввести требование о постоянном проживании президента на протяжении 25 лет и отсутствия иностранного гражданства не только на момент выборов, но и когда бы то ни было ранее. Знаю, что одно лицо не должно занимать президентский пост более двух сроков подряд. Согласен с этим».

«Федеральное собрание возьмет на себя ответственность за формирование правительства и ту политику, которую это правительство проводит. Предлагаю доверить Госдуме утверждение председателя правительства РФ, затем всех вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет обязан назначить их на должность и будет не вправе отклонить это решение. Это повысит роль и значение парламента, партий, сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представителями исполнительной и законодательной власти».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Наша страна с ее огромной территорией, сложным территориальным устройством и культурными традициями не может стабильно существовать в форме парламентской республики. Она должна оставаться президентской республикой. За президентом должна оставаться возможность отстранять премьера, его заместителей за ненадлежащее исполнение обязанностей или в случае утраты доверия».

Об изменениях в судебной системе

«Принципиальной должна быть не только квалификация судей, но и доверие к ним».

«Предлагаю закрепить в Конституции за президентом право отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов в случае совершения ими проступков, порочащих статус судьи».

«Предлагаю усилить роль Конституционного суда — наделить его правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их принятия».

О голосовании

«Нужно провести голосование по всему пакету поправок в Конституцию и только после этого принимать решение. Всё в конечном итоге решают люди. Сильную, благополучную, современную Россию можно построить только на безусловном уважении к мнению народа. Перед Россией стоят прорывные задачи, и важен вклад каждого. Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему».

О сменяемости власти

«При государственном строительстве перед нами стоят прямо противоположные задачи — мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую, по внешнему контуру стабильную и в то же время систему внутри себя живую, гибкую. Обеспечивающую в том числе сменяемость тех, кто находится у власти. Сменяемость власти является неотъемлемым условием для эволюции общества и развития страны. Незыблемым остается главное — интересы России».

«Перед Россией стоят исторические задачи, и при их решении важен вклад каждого. (…) Потому что Россия — это мы».