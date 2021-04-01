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«В общем контексте антироссийских устремлений»: в РФ ответили на слова Борреля о высылке Москвой иностранных дипломатов

01 апреля 2021, 13:15  •  18 • В мире
В Совете Федерации полагают, что глава евродипломатии Жозеп Боррель прибегает к русофобским высказываниям из-за критики, которой он подвергся после визита в Москву. Ранее Боррель назвал «нападением» действия Москвы по высылке дипломатов нескольких западных стран за их участие в запрещённых акциях. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность, что страны Запада в подобной ситуации поступили бы аналогичным образом. Как полагают в Госдуме, Россия действовала в соответствии с международными нормами. По мнению депутатов, ситуация нанесла ущерб репутации ряда западных государств.
 
РИА Новости © Владимир Сергеев
 

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель стремится противопоставить себя России на фоне критики в его адрес после визита дипломата в Москву, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он прокомментировал заявление европейского дипломата о «нападении», которому тот якобы подвергся в России.

«Мне кажется, господин Боррель немножко увлёкся в своей русофобской риторике и после фиаско его поездки в Москву, когда его, откровенно говоря, пинали в Европейском союзе за то, что он вёл себя в Москве слишком лояльно, как они считают, к России, он пытается стать самым крутым русофобом», — сказал Джабаров в беседе с корреспондентом RT.

Джабаров также высказал предположение, что западные государства поступили бы аналогичным образом, если бы речь шла об участии российских дипломатов в запрещённых акциях.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил принятое Россией в феврале решение выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции. По мнению Борреля, речь идёт о «нападении».

«Пригласили к себе и воспользовались визитом, чтобы объявить, что выдворяют дипломатов, — это нападение, а не оскорбление. Это нападение: в дипломатическом общении между странами, которые хотят иметь хорошие отношения, так не делают. Мы России уже высказали всё, что думаем по этому поводу», — заявил он в интервью телеканалу France 24. По мнению Борреля, отношения России и ЕС «находятся в мёртвой точке».

Напомним, что 5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств этих трёх государств за их участие в незаконных акциях, которые прошли на территории России 23 января.

Российские дипломаты подчеркнули, что такого рода действия со стороны сотрудников зарубежных дипмиссий являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что отвечающий за дипломатические отношения между государствами чиновник не должен делать вид, что в ситуации с высылкой произошло что-то необычное и чрезвычайное.

«Если бы высылка дипломатов не случилась, тогда и следовало бы удивляться, почему Россия проявляет такую бесхребетность, а так, когда пытаются комментировать совершенно понятные сюжеты и делать вид, что они им непонятны, это означает, что с антироссийскими информационными поводами плохо, а задача поддерживать антироссийскую повестку дня в информационном пространстве стоит перед всеми сколько-нибудь заметными чиновниками ЕС и отдельных государств, в ЕС входящих», — сказал Новиков корреспонденту RT.

По его мнению, речь идёт о «демонстрации Боррелем готовности находиться в общем контексте антироссийских устремлений».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов полагает, что репутации западных государств понесли ущерб на фоне ситуации с участием дипломатов в запрещённых акциях.

«Я думаю, это нанесло, конечно, определённый ущерб репутации государств, которые допустили участие своих дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны пребывания, то есть России, и это, в общем-то, ослабляет их международный авторитет», — сказал он в беседе с RT.

Депутат называл высылку совершенно оправданным решением и выразил уверенность, что  Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию.

Поездка Борреля в Россию

Отметим, что визит Борреля в Москву состоялся 4—6 февраля. В это время дипломат встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. После возвращения в феврале глава дипломатии ЕС в своём блоге выразил мнение, что российские власти не воспользовались его визитом как возможностью наладить более конструктивный диалог с ЕС. Позднее члены Европарламента раскритиковали Борреля за визит в Россию и потребовали его отставки.

Впоследствии Боррель сделал несколько других высказываний в адрес России. В частности, глава евродипломатии выразил мнение, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом. Позднее он также назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Вместе с тем вскоре после визита Борреля в РФ глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отношений Москвы и Брюсселя «почти не осталось», но российская сторона готова продолжать диалог.

Лавров подчеркнул, что ЕС «последовательно разрушил все без исключения механизмы» взаимодействия с Москвой, которые существовали на основе соглашения о партнёрстве и сотрудничестве.

«Любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, как этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает Европейский союз», — сказал он на пресс-конференции с финским коллегой Пекка Хаависто.

Вместе с тем министр обратил внимание на то, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран в отдельности.

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