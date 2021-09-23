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В оборонный бюджет США внесут поправку о России. Без разногласий не обошлось

23 сентября 2021, 02:05  •  61 • Политика
Конгрессмены США поддержали поправку, ужесточающую санкции против суверенного долга России.
В США палатой представителей одобрена поправка к оборонному бюджету страны, предусматривающая запрет в отношении суверенного долга России. Так, согласно инициативе конгрессмена Брэда Шермана, предлагается ввести запрет для американцев на покупку или продажу выпущенных Россией суверенных долговых обязательств. При этом уточняется, что запрет распространяется как на первичном, так и на вторичном рынках.
В Торговой палате США не поддержали эту идею. В ведомстве указали, что инициатива ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, работающих в России.
Однако палата представителей конгресса проигнорировала это мнение, утвердив поправку.
Ожидается, что оборонный бюджет, в который хотят внести эту поправку, будет принят в конце недели.
Кроме того, Комитетом по процедурным вопросам палаты представителей США ободрена поправка к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующая рассмотреть введение санкций против 35 видных представителей властей и бизнесменов России, которые, по мнению комитета, имеют отношение к нарушению прав человека, передаёт "Интерфакс".

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