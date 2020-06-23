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В обнародовании компромата на украинских политиков нет никакого смысла – все привыкли, и никому нет дела

23 июня 2020, 14:00  •  29 • Украина
За океаном скандальные записи Андрея Деркача наверняка наделают немало шума, и, может, даже поставят крест на карьере Джо Байдена. А на Украине – никому нет дела. Ни на карьере Порошенко, ни на будущем других фигурантов компрометирующих материалов (а среди них Юлия Тимошенко, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук) скандал никак не отразится. Народ привык, других политиков и олигархов в стране никогда не было, а правоохранители на Украине традиционно не лезут в чужие дела – пока им не прикажут сверху.
Деркач может сколько угодно рисовать развесистые схемы, отображающие связи Сороса и Байдена с украинскими политиками и миллиардерами (это, впрочем, одно и то же), публиковать записи переговоров, фигуранты которых могут в открытую торговать родиной и всеми её богатствами, но толка не будет. По той простой причине, что правоохранительные органы на Украине не самостоятельны, а действуют исключительно в интересах политиков и миллиардеров, фигурирующих во всех крупных скандалах. Зеленский обещал «посадки» весной («придёт весна, будем сажать!»). Но уже лето, а посадок – нет как не было. Генпрокурор Венедиктова обещала посадить Порошенко – и что же? На свободу выпустили даже тех, против кого была собрана убедительная доказательная база (Свинарчук и др.). Таким образом, распинаться о том, как Порошенко выполнял распоряжения Байдена и сколько денег за это получил, – бесперспективно. Публикации Деркача, какими бы скандальными они не являлись и какие бы преступные факты не вскрывали, ровным счётом ни к чему не приведут.
Деркач намекает, что следующая порция компромата якобы вскроет подоплёку отношений украинских политиков с олигархами. Секрет Полишинеля! Украинское государство – симбиоз больших денег и власти. Эксцессов практически не возникает (эпизоды Януковича, Тимошенко – и, пожалуй, всё). Все и со всеми всегда договорятся. В представлении правящей элиты, Украина – кормушка. Поэтому они не позволяют её разрушить и дезинтегрировать (и по той же причине никогда не позволят провести децентрализацию – кормушка может распасться на части). И защищают они свою кормушку, не чураясь войны (пример – Донбасс).
Если у кого-то в Москве ещё остаются иллюзии, мол, украинский народ восстанет против преступного режима, – не тешьте себя пустыми надеждами. Никогда это не произойдёт – народ на Украине ровным счётом ничего не решает. А о кормушке равно заботятся и Коломойский с Ахметовым, и Бойко с Медведчуком. Какой бы чудовищный компромат при этом не обнародовали. Ворон ворону глаз не выклюет – это про Украину.

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