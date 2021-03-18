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В обмен на "Украину": Немцы нашли способ достроить "Северный поток - 2" - Handelsblatt
18 марта 2021, 22:05 • 452 • Политика
Германия нашла способ достроить газопровод "Северный поток - 2", не страшась санкций со стороны США. Власти ФРГ намерены предложить Соединённым Штатам усиление финансовой поддержки проекта "Украина" в обмен на завершение проекта.
Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt, авторы которой ссылаются на источник в околоправительственных кругах страны. Журналисты подчеркнули, что экономическая судьба Украины тесно связана с судьбой совместного проекта по постройке газопровода.
Тем не менее, добавляют авторы, Россия может пустить транзит своего газа не через Украину, а через территорию Прибалтики.
Ранее уже сообщалось, что немецкие власти решили попробовать "потянуть время", чтобы Вашингтону не осталось ничего, кроме как смириться с тем, что газопровод будет достроен. Впрочем, некоторые чиновники в ФРГ заявляют, что немцы вообще не нуждаются в русском газе, и убеждают правительство отказаться от завершения сотрудничества с РФ по "Северному потоку - 2".
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