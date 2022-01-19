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В обмен на поставки гранатомётов для городского боя Владимир Зеленский отдал англичанам Николаевские судоверфи

19 января 2022, 12:45  •  87 • Украина
Несколько британских военно-транспортных бортов накануне доставили в Киев гранатомёты шведского производства. Таким образом, Лондон с подачи премьера Бориса Джонсона начал на практике реализовывать свою антироссийскую военную доктрину, накачивая Украину оружием для ведения городских боёв. Однако англичане остались верны себе, и поставки, как выяснилось, не безвозмездны – взамен украинские власти пообещали отдать англичанам судостроительные верфи в Николаеве в безвозмездную аренду на 50 лет.
Сюжет: Украинский кризис
Поставляемые шведские комплексы именуются «лёгким противотанковым вооружением» (вес – порядка 12 кг), они считаются одними из лучших в мире. Максимальное расстояние для прицельной стрельбы – от 600 до 800 метров. На войне в полевых условиях толку от таких орудий немного, так что вряд ли эти гранатомёты всплывут на Донбассе. По всей видимости, Лондон всерьёз рассчитывает на партизанскую войну – если, конечно, российские войска в самом деле двинут на Киев. Либо пытается убедить в реальности такой войны украинское руководство – и небезуспешно. Ведь взамен Лондон бесплатно получает в долгосрочное пользование целый черноморский порт с судостроительными верфями, на которых в советское время строили самые современные военные корабли. Воистину, Зеленский, словно туземец, совершил с британцами выгодную сделку, обменяв на стеклянные бусы целый судостроительный комплекс! По информации из Минобороны Украины, в Киев уже перебросили 1100 гранатомётов. Стоимость одного орудия – порядка 20 тысяч фунтов стерлингов. Не слишком ли дёшево майданщики продали англичанам Николаев?
В офисе президента разъясняют, что Николаев отдают англичанам не то, чтобы за «мини-Джавелины», а ещё и за внешнеполитическую поддержку, которая как бы идёт в придачу к гранатомётам. Не случайно министр иностранных дел Соединённого королевства Лиз Трасс назвала Украину «главным приоритетом внешней политики Великобритании» и пообещала «надёжный план действий» на случай «российского вторжения» – чем выгоднее сделка для англичан, тем громче заявления. Остаётся, однако, интрига – неужели никто из депутатов Верховной Рады (даже из фракции ОПЗЖ) не поинтересуется условиями сделки с Лондоном? Ведь выкурить англичан из Николаева Киев едва ли сможет – а других крупных судостроительных верфей на Украине, кажется, не осталось?

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